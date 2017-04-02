قررت نيابة مركز قنا برئاسة المستشار أحمد الطماوى وكيل النائب السنة بإشراف المستشار معتز ربيعى مدير النيابة والمستشار أحمد عبد الرحمن المحامى السنة لنيابات قنا التصريح بدفن الجثث فى حادث قطار مزلقان السواحلية واستدعاء سائق القطار لسماع أقوالة وتحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا تلقى إخطارا من العميد محمد هندى مدير المباحث يفيد مصرع 3 أشخاص فيما أصيب 2، أثر وقوع تصادم بين قطار وسيارة نقل بمزلقان السواحلية بقرية أبنود بمركز قنا مما تسبب في توقف حركة القطارات.

وأفاد التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين القطار رقم 87 ” نوم” القادم من أسوان ومتجهة إلى القاهرة بسيارة نقل2786 ط س ع قيادة محمد يونس 60 سنة سائق بعد أن فوجئ قائد القطار بالسيارة تعبر مزلقان غير قانونى فأصطدم بها مما تسبب فى مصرع كلا من محمد يونس قائد السيارة ومحمد على عبدالله 50 سنة و سعد عبد المعين أحمد 55 سنةل إضافة إلى إصابة كلا من محمد أحمد عبدالظاهر 50 سنة وبركات محمد موضحا انه تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى قنا السنة و المصابين للمستشفى وانتقلت قوة امنية للوقوف علي ملابسات الواقعة.

المصدر : مصر ناين