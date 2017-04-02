قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من حامد حامد يوسف، المطالبة بسحب الثقة من رئيس اتحاد كتاب مصر، لجلسة 9 أبريل.

اختصمت الدعوى رقم 23187 لسنة 71 ق، رئيس اتحاد كتاب مصر ووزير الثقافة، واصدر ت إن رئيس اتحاد كتاب مصر محمد علاء عبد الهادى، اتخذ إجراءات مخالفة للقانون أثناء انعقاد الجمعية العمومية التى انعقدت بالأساس بالمخالفة للقانون.

المصدر : مصر ناين