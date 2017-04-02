اعتذرت بريطانيا رسميا، للمملكة السعودية عن الأسف لتعرض المتحدث بإسم التحالف العربى بقيادة السعودية فى اليمن، اللواء أحمد عسيرى “لاعتداء” متظاهرين فى لندن أثناء مشاركته فى منتدى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الأحد.

وتعرض عسيرى لانتقادات حادة مع وصوله إلى المنتدى الذى نظمه المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية الخميس، بحسب وسائل إعلام.

وأكد اللواء السعودى لوكالة فرانس برس تعرضه “لاعتداء” من متظاهرين.

وأعلنت الوكالة السعودية عن اتصال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون بولى ولى العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الذى يتولى وزارة الدفاع، ليل السبت الاحد.

وأضافت أن جونسون أوضح “خلال الاتصال عن أسفه لما تعرض له المتحدث الرسمى لتحالف دعم الشرعية فى اليمن المستشار العسكرى لوزير الدفاع اللواء أحمد عسيرى من اعتداء من متظاهرين فى لندن أثناء مشاركته فى إحدى الندوات”.

وتجرى وراء لندن إلى التقرب من الرياض ودول الخليج منذ قرارها الانفصال عن الاتحاد الأوروبى.

ويشهد اليمن منذ سنةين نزاعا بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادى المدعومة من التحالف العربى الذى بدأ تدخلا عسكريا فى مارس 2015.

المصدر : مصر ناين