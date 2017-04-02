وصل منذ قليل إلى مكتبة الإسكندرية 90 ملكة جمال من مختلف دول العالم المشاركة في مسابقة ملكة جمال البيئة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حملة تنشيط السياحة التي يقومون بها من خلال جولات بمحافظات الجمهورية، والتي تتم برعاية وزارتي السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

وتهدف مسابقة ملكة جمال البيئة إلى دعم وتنشيط السياحة في مصر عن طريق تصوير المشاركات لفيديوهات عن المناطق السياحية بمصر بلغة بلدانهن بهدف تسويق هذه المناطق في البلاد المشاركة منها ملكات العالم في المسابقة، ومن أهداف المسابقة أيضًا المساعدة في الحفاظ على الكوكب.

وسيتم خلال الزيارة عقد مؤتمر صحفي مع ملكات الجمال بحضور أعداد كبير من مشبه ي الإعلام المحلي والدولي، وذلك للحديث عن مسابقة ملكة جمال البيئة ودورها في دعم السياحة والترويج لها في مصر.

المصدر : مصر ناين