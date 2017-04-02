اجتمع رئيس الوزراء الالكيان الصهيونى ى بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، مع وزير خارجية النرويج بورج برينده فى مكتبه بمقر رئاسة الوزراء.

وذكر راديو (صوت الكيان الصهيونى ) أن الاجتماع تناول العلاقات الثنائية وعملية السلام فى الشرق الأفى منتصف .

يذكر أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، التقى أمس السبت وزير الخارجية النرويجى بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، وأطلعه على آخر مستجدات التحركات السياسية والدبلوماسية الخاصة بالمسيرة السياسية؛ خاصة مع الإدارة الأمريكية، ونتائج لقاءات القمة العربية التى عقدت مؤخرا فى الأردن.

وكان وزير خارجية النرويج صرح أمس بأن إقامة دولتين فلسطينية والكيان الصهيونى ية هى السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم بين الطرفين.

المصدر : مصر ناين