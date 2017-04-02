اصدر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، أن هناك اختلافات جذرية من حيث الأسلوب بين عملية القوات الجوية الروسية فى حلب، والعملية الجوية الأمريكية فى الموصل.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد، عن كوناشينكوف قوله أن روسيا لم تستخدم طيرانها الحربى بالمطلق فى حلب، مضيفا أن العملية العسكرية الروسية وجهت تركيزها بالكامل فى حلب على مشوفة عمل المعابر الإنسانية، وإيصال المساعدات لسكان المدينة وتقديم سائر أشكال الدعم لهم.

وأضاف “وفقا لما صرح به الناطق باسم التحالف الدولى جوزيف سكروكا، فإن التحالف الدولى- ورغم سقوط الضحايا بين المدنيين- لا يعتزم التراجع الى أن مع تعذر استمرار القتال، الأمر الذى يجرد عملية القوات الجوية الأمريكية فى الموصل من أى صفة إنسانية”.

المصدر : مصر ناين