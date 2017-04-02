أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار عبد الرحمن حسام رئيس النيابة بحبس سائق توك توك وصديقه 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالتحرش بطالبة وسرقة هاتفها المحمول ببولاق الدكرور، وطلبت النيابة تحريات المؤسسات التأمينية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليه والتى أفادت فى التحقيقات، أنها أثناء توجهها إلى منزلها بمنطقة بولاق استقلت “توك توك” يقوده شخص وبجواره شخص أخر، وفى الطريق انحرفا بها إلى منطقة نائية، وهناك تحرشا بها وحاولوا ملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وسرقوا هاتفها المحمول تحت تهديد السلاح.

كانت التحريات توصلت لهوية المتهمين وتم ضبطهما، وبمواجهتهما أفادا أنهما أثناء استقلالهما توك توك ملك أحدهما فوجئا بالطالبة تستوقفهما، وطلبت توصيلها، وعندما أخبراها أنهما فى طريقهما إلى الجراج لركن التوك توك، طلبت منهما التوجه بصحبتهما، ثم تحرشا بها وتركاها تنصرف عقب ذلك، قام بفتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق والتى أصدرت قرارها المتقدم.