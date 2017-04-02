افتتح الدكتور معوض الخولى رئيس كلية المنوفية والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الكلية للدراسات العليا ،و الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الكلية ، لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الكلية ، لشئون خدمة المجتمع معرض قسم التربية الفنية علي هامش المؤتمر الدولى الخامس لكلية التربية الصنف ية بأشمون.

وأشار الدكتور جمعة حسين استاذ النسيج ومدير وحده الجودة ،إلى أن المعرض يحتوي علي اعمال فنية ،من إتناج طلاب القسم ،ويضمن أعمال النسيج ،وأعمال خزفية ولوحات فنية واشغال يدوية.

كما تم افتتاح معرض الصحافة، قدم طلاب قسم الموسيقى بعض الفقرات، و العروض الفنية المعبر.

من ناحية أخرى ألقى الدكتور اشرف عبد العزيز عميد كلية الاقتصاد المنزلي الأسبق بالمنوفية، خلال ورشة العمل ،التى عقدت حول السمنة وأمراض العصر.

كما اوضحت الدكتورة منال عبد الرحمن رئيس قسم الاقتصاد المنزلى ،أنه سيتم مناقشة العديد من الأبحاث ،شبه الأصداف ،كمصدر لتصميمات ملابس السهرة ،بأسلوب التشكيل علي المانيكان والقيم الجمالية والوظيفة،لبعض الأزياء التراثية البدوية ،في مصر كمدخل لإثراء تصميمات الملابس المعاصرة .

المصدر : مصر ناين