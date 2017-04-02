نشبت مشاجرة بين شقيقين وصاحب محل جزارة ل الخلاف على ركن سيارة أحدهما أمام المحل بالجيزة مما أسفر عن مصرع الجزار، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقي العقيد طارق حمزه مفتش مباحث غرب الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين أعداد من الأشخاص بشارع المحطة بالجيزة.

فانتقل الرائد أحمد سمير رئيس مباحث قسم الجيزة إلي محل الواقعة وتبين أن المشاجرة نشبت بين “إيهاب،ع”صاحب مكتب إيجار سيارات وشقيقه”أحمد” وبين صاحب محل جزارة يدعي “زينهم.ك” ل ركن الثاني لسيارته أمام محل الجزارة.

وتوصلت التحريات أن الجزار أصاب صاحب مكتب السيارات بجرح برأسه باستخدام سلاح أبيض وتمكن المصاب من انتزاع السلاح من يده وطعن الجزار به مما أسفر عن مصرعه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين