أصيب 12 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص وتصادم سيارتين ميكروباص بطريق السويس – العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيى السويس السنة.

وتعرضت السيارة الميكروباص للانقلاب فى الكيلو 105 بطريق العين السخنة، وتصادم سيارتين ملاكى بالكيلو 106 بطريق العين السخنة.

كان اللواء مصطفى شحاتة، مدير تأمين السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم واجبة عتاقة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وحادث آخر بتصادم سيارتين ملاكى بطريق العين السخنة.

واصدر مصدر طبى، إنه جارى علاج المصابين فى مستشفى السويس السنة من بينهم توجد حالة واحدة خطرة وتحتاج لعملية جراحية.

المصدر : مصر ناين