نشرت صحيفة لوسوار Le Soir البلجيكية وثائق تكشف تفاصيل تجسس النظام التركى على الجالية التركية وخصوم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، عبر الأئمة الشوفيين للشئون الدينية الخاضعة للسفارة التركية فى بلجيكا.

واصدر ت الصحيفة البلجيكية، إن الأئمة الشوفين لمؤسسة الشئون الدينية الخاضعة للسفارة التركية فى بلجيكا قاموا بالتوصل لهويات المؤسسات والأشخاص المعارضين، وفى مقدمتهم من يعتقد أنهم مقربون لحركة الخدمة الشوفة للمعارض قام بفتح الله جولن، وقاموا بالتجسس عليهم وإبلاغ تركيا بشأنهم، فى إطار الحملة التى يقودها أردوغان ضد منظمات المجتمع المدنى منذ 4 سنوات.

وأشارت الصحيفة البلجيكية إلى تفاصيل تكليف رئاسة الشؤون الدينية التركية الأئمة بالتخابر والتجسس على الجالية التركية، وبصفة خاصة من لهم علاقة بحركة الخدمة، حيث تشير الوثائق التى نشرتها الصحيفة إلى أن المعلومات التى تم جمعها بواسطة الأئمة تم إرسالها إلى مصلحة العلاقات الدولية برئاسة الشئون الدينية عبر مرسوم رسمى من قبل مستشار الخدمات الدينية بالسفارة التركية فى بروكسل ونائب رئيس وقف الديانة التركى عادل شاهين.

وكشفت الصحيفة أيضا بالوثائق الرقمية اعتداء الموالين المتطرفين لحزب العدالة والتنمية التركى فى بلجيكا على عديد من المؤسسات التى توصف بأنها مقربة لحركة الخدمة وتهديدهم أعضائها وممارستهم ضغوطا على أولياء أمور الطلاب الذين يدرسون فى المدارس الشوفة للحركة.

كما أكدت الصحيفة أنه قبل انكشاف فضيحة تجسس النظام التركية الأخيرة، كان جهاز المخابرات التركية يمارس على مدى سنوات طويلة أعمالا تجسسية وقمعية مشابهة ضد الجماعات اليسارية والتنظيمات الكردية فى بلجيكا.



الصحيفة البلجيكية

المصدر : مصر ناين