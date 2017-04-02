غادر النجم الكوميدى سامح حسين مدينة شرم الشيخ للمسرح الشبابى، صباح اليوم الأحد، بعد تكريمه أمس فى افتتاح المهرجان، لارتباطه بتصوير مسلسله الكوميدى “سرايا حمدين”.

وكان النجم الكوميدى سامح حسين قد أهدى تكريمه أمس لأستاذه المخرج الكبير خالد جلال، الذى عمل معه فى بداياته كمشبه فى أكثر من عمل مسرحى، كما درس وتخرج عنده بمركز الإبداع الفنى فى دورته الأولى.

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى فى دورته أمس كان قد كرم أعدادا من نجوم المسرح، منهم النجم الشاب نضال الشافعى والكاتب والمخرج الشاب محمود جمال والمخرج والفنان شاذلى فرح، بالإضافة للفنانة التونسية شاكرة رماح والفنانة اللبنانية رندا الأسمر.

المصدر : مصر ناين