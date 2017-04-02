تلقي اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية، إخطارا بورود بلاغ من رئيس مباحث إدارة المرور بالمديريه بضبط سلطان “ا” 39 سنة عاطل ، لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بشارع العاشر من رمضان سيدي عواد – دائرة قسم قليوب بدون وجه حق.

وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي 119 جنيه من متحصلات عملة ، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2683 جنح قسم قليوب لسنة 2017م ،وجاري العرض على النيابة السنةة.