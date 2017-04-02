ضبط عاطل يفرض الاتاوات علي السائقين بمواقف القليوبية
تمكنت مديرية تأمين القليوبية من ضبط عاطل يفرض الإتاوات علي السائقين بمواقف القليوبية.
تلقي اللواء علاء سليم مدير المباحث الجنائية، إخطارا بورود بلاغ من رئيس مباحث إدارة المرور بالمديريه بضبط سلطان “ا” 39 سنة عاطل ، لقيامه بفرض الإتاوات والسيطرة بشارع العاشر من رمضان سيدي عواد – دائرة قسم قليوب بدون وجه حق.
وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي 119 جنيه من متحصلات عملة ، وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2683 جنح قسم قليوب لسنة 2017م ،وجاري العرض على النيابة السنةة.
المصدر : مصر ناين
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