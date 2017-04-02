تمكنت مباحث الجيزة من القبض على 6 أشخاص لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنشأة القناطر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



وردت معلومات للمقدم تامر صالح رئيس مباحث منشأة القناطر تفيد تنقيب أعداد من الأشخاص عن الآثار داخل منزل بقرية اتريس.



وبانتاصدر رجال المباحث إلى محل الواقعة تم ضبط صاحب المنزل “ع.س” موظف بالمعاش وبصحبته 5 أشخاص آخرين أثناء تنقيبهم عن الآثار، وعثر بحوزتهم علي أدوات حفر، بالإضافة إلى وجود حفرة بصالة المنزل ، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين