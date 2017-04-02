أجرى استطلاع رأى جديد شارك فيه 10 آلاف طالب، وكشف أن 4% أى أقل من واحد من كل 20 شخصا، يستخدمون تطبيقات المواعدة وعلى رأسها تيندر للكشف عن علاقة حب، بينما يستخدمه 22% منهم للكشف عن علاقة عابرة، بينما 45% منهم يعتبرونه وسيلة للتسلية ولا ينوون فى المقابل ة أى شخص يتحدثون معه، بينما 29% منهم يستخدمونه لأسباب غامضة أخرى.

وقد أجرت الاستطلاع مؤسسة لينديدو الاستشارية فى مجال القروض الطلابية ومقرها الولايات المتحدة، والتى اصدر ت: “إذا كان الناس يكشفون عن علاقة جدية، فإنهم على الأرجح لن يستخدموا تيندر، بالإضافة إلى ذلك، فهناك أعداد من الناس الذين يستخدمونه للعثور على علاقة عابرة للتسلية، فكثير من المستخدمين يتطلعون فقط إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم مع عدم وجود نية حقيقية للقاء الأشخاص الذين يتواصلون معهم عبر التطبيق”.

ووجدت أبحاث أخرى أن 3,852 طالبا من جيل الألفية سألوا عما إذا التقوا بأى شخص عبر تيندر، وأجاب 72% منهم بالسلب، ومع النظر بأن 80% من مستخدمى تيندر من جيل الألفية، فهذا يشير إلى أن أعداد قليل جدا من المستخدمين يجتمعون فى الواقع ويقابلون بعضهم.

واصدر “مايك براون” من لينديدو: “ببساطة، هذه الأرقام ليست جيدة لتيندر، فى الواقع، سيئة بالمقارنة مع معدل نجاح مواقع التعارف على الإنترنت”.

المصدر : مصر ناين