طالب أهالى حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بتطوير مكتب التموين الحالى أسفل كوبرى أحمد عرابى، أو نقله لمكان آخر مجهز لتسهيل التسنةل مع المواطنين، وتجهيزه بمعدات أحدث.

فى هذا السياق، يقول حسن عبد المطلب “محامى”، إن مكتب تموين شبرا الخيمة يخدم مناطق أرض نوبار والمنشية الجديدة والإسكان الصناعى والشرقاوية وعزبة عثمان ومنشية عبد المنعم رياض وبيجام وأرض أم بيومى، ما يقرب من أكثر مليون مواطن، مضيفا أن المكتب الحالى متهالك وغير آدمى ولا يصلح لتواجد مئات المواطنين بصفة يومية لقضاء مصالحهم داخل الطرقات.

وأضاف أن المكتب غير آدمى للموظف وللمواطن، لأنه يوجد فى مكان أعلى أكوام القمامة والخردة الخاصة بالحى، وتتسبب فى معاناة المواطنين من الإهمال وانتشار القمامة فى محيطه، مما يضر بالمواطنين، الذين يذهبون يوميًا لقضاء مصالحهم.

وأشار أحمد على عيد، إلى أن المكتب الحالى ينقصه أعداد كبير من السنةلين والمؤسسات اللازمة لتنشيط البطاقات الخاصة بأهالى حى غرب شبرا الخيمة، مطالباً وزير التموين ومحافظ القليوبية بتوفير تلك المعدات، مما يوفر على المواطنين عناء زحمة الطوابير بمكتب التموين، قائلاً: “3 غرف وطرقة أصبحوا مكتب تموين لاستقبال آلاف المواطنين يوميًا“، مطالبًا بتوفير مكان آدمى لأهالى المترددين على مكاتب التموين لإنهاء مصالحهم.

وأظهر حسن محمود مدرس إنجليزى، أن المكتب الذى يوجد أسفل كوبرى أحمد عرابى بشبرا الخيمة، متهالك، ومحافظة القليوبية وحى غرب شبرا الخيمة يستخدمونه كمخزن للخردة وأعمدة الوزارة المتهالكة، والمكتب لا يصلح لتواجد مئات المواطنين بصفة يومية لقضاء مصالحهم.

وشوف، أن المواطنين يعانون يوميا داخل مكتب تموين شبرا الخيمة، ل الزحام الشديد لضيق المكان وقلة أعداد الموظفين المتواجدين وحدوث العديد من المشادات الكلامية والمشاجرات على أولوية الوصول إلى شباك الموظف المختص.

ويقترح عزت محمد، محاسب بشركة الوزارة ، بعمل صبة خراسانية أمام المكتب من الداخل وتعليته بمستوى المكاتب الموجودة بدلاً من القمامة وأعمدة الوزارة ، لتصبح صالة انتظار المواطنين بمقاعد متميزة وتشغيل الشباك بالأرقام شبه البنوك والمطاعم وتركيب تكييفات بالمكتب.



الزميل أحمد عبد الهادى بكير يستمع لشكوى مواطن بخصوص مكتب تموين شبرا الخيمة



معاناة المواطنين من مكتب تموين شبرا الخيمة



حى غرب شبرا الخيمة يستخدمون مكتب التموين فى تخزين أعمدة الوزارة التالفة



القمامة داخل صالة مكتب تموين شبرا الخيمة



جانب من القمامة داخل مكتب التموين بشبرا الخيمة



الطرقة الخاصة بمكتب التموين



مدخل مكتب التموين غير الآدمى

المصدر : مصر ناين