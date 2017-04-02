نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشاة إزالة لمبنى مخالف بقرية كوم بدار، على الطريق سريع والمزمع إنشاؤه كافيتريا وصالة أفراح على مساحة نصف فدان.

وأكد أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج فى بيان اليوم، أنه لن يسمح بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بأى حال من الأحوال وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين وإزالة تلك التعديات فورا .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بمشوفة الحملات أسبوعيا، ومداهمة كل ما هو مخالف للقانون والإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة ، مشيرا إلى أنه يجب على الجميع احترام القانون .



ازالة مبني مخالف بالمنشاة



ازالة مبني مخالف بالمنشاة



ازالة مبني مخالف بالمنشاة



ازالة مبني مخالف بالمنشاة



ازالة مبني مخالف بالمنشاة (5)



ازالة مبني مخالف بالمنشاة



ازالة مبني مخالف بالمنشاة



ازالة مبني مخالف بالمنشاة

المصدر : مصر ناين