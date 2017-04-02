نظمت جمعية المحاربين القدماء، احتفالاً بيوم الشهيد بقاعة الإجتماعات الكبرى ،بديوان سنة المحافظة، لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية بحضور اللواء أحمد صقر محافظ الغربية ،و اللواء طلعت منصور السكرتير السنة للمحافظة ،واللواء قام بفتحى عبد الغنى السكرتير السنة المساعد للمحافظة، والعميد أحمد يحيى المستشار العسكرى للمحافظة.

وأعلنت جمعية المحاربين القدماء ، فى بيان لها اليوم ، إنه تم تكريم 300 من أسرة الشهداء ،ومصابى العمليات الحربية من الجيش والواجبة ،وقدمت الجمعية لهم الهدايا العينية والمادية.

وبدأ الحفل بتلاوة القرأن الكريم ،وكلمة للشيخ محمد عبد الموجود خليفة ،وكيل وزارة الأوقاف بالغربية ،الذي تحدث عن منزلة الشهيد وعظمتها عند الله، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم وكرمهم.

وأكد اللواء السيد على على الغالى رئيس جمعية المحاربين القدماء، أن توجيهات القيادة السياسية ،بالوقوف بجانب الشهداء وأسرهم والمصابين، لما قدموه من تضحيات بأرواحهم فداءا للوطن ،وأن القوات المسلحة ستظل دائما وفية لأسر الشهداء ،وتعمل على توفير سبل الحياة الكريمة ،وأن الجمعية تقدم الدعم الكامل لاسر الشهداء المصابين .

وفى نهاية كلمته قدم الشكر لمحافظ الغربية، على تقديمه العون والدعم للجمعية، وقام بتقديم درع المحاربين القدماء ،ومصابى الحرب لمحافظ الغربية .

وأكد محافظ الغربيبة ،أننا جميعا نفخر بأبنائنا من الجيش والواجبة الأوفياء ، ونفتخر بأبناءنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن ، ثم أهدى محافظ الغربية درع المحافظة ،للواء السيد على على الغالى رئيس جمعية المحاربين القدماء.



جانب من الاحتفال



محافظ الغربية فى اجتماع مع رئيس جمعية المحاربين القدماء



محافظ الغربية وإحدى المكرمات



منصة الحضور

المصدر : مصر ناين