أكد المركز الإعلامى فى القوات الخاصة الصاعقة والمظلات، أن حصيلة أعداد القتلى بشارع الشجرة بمنطقة القوارشة ببنغازى جراء الألغام والمفخخات التى زرعتها الجماعات الإرهابية التكفيرية وصل الى أن الآن إلى 24 عسكريا ومدنيا .

واصدر المتحدث الرسمى باسم القوات الخاصة عقيد ميلود الزوى، لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، أن أعداد الشهداء من العسكريين والمدنيين قد ارتفع الى أن الآن إلى 24 منذ إعلان تحرير شارع الشجر من قبل القوات المسلحة فى السابع عشر من نوفمبر من السنة الماضى.

وأضاف الزوى، أن أعداد الشهداء قد بلغ نحو 24 شخصا وهناك أعدا كبيرة من الجرحى والمبتورين جراء ما قامت بزرعه الجماعات الإرهابية المتطرفة لمنع تقدم القوات المسلحة وتحرير المدينة.

وأوضح المتحدث الرسمى عن امتعاضه من عدم مبالة من ينادون بحقوق الإنسان فى العالم من هذه الجرائم التى ترتكب بشكل يومى فى حق الأبرياء المدنيين والعسكريين الذين يحاولون تأمين المناطق التى كانت تخت سيطرة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

هذا وقد استشهد خبير الألغام محمد البرعصى الجمعة قبل الماضية جراء تفجير لغم أثناء تفكيكه فى شارع الشجر بمنطقة القوارشة فى مدينة بنغازى.

المصدر : مصر ناين