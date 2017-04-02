شنت إدارة المشوفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا، برئاسة خالد مصطفى عبد الواحد رئيس مركز ومدينة إهناسيا، حملة تمكنت خلالها من تحرير 27 محضرا لمخابز مخالفة.

وشنت حملة مكونة من إدارة المشوفة بالوحدة المحلية وإدارة تموين إهناسيا للمرور على المخابز البلدية، وأسفرت الحملة عن تحرير 27 محضرا متصنف ا مابين تصرف فى الدقيق وعدم إعلان عن الأسعار وإيقاف نشاط لوجود خطر داهم على الصحة والنظافة، شارك فى الحملة إميل مراد من إدارة المشوفة وسيد عبد الله محمد، ومحمود يحيى ذكريا، وعبد الغفار سيد عبد الغفار، مفتشى التموين .

المصدر : مصر ناين