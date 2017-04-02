وجه حسام البدرى، المدير الفنى للأهلى، تحذيرا للاعبى الفريق عقب مواجهة الداخلية فى بطولة الدورى السنة، رغم تحقيق الفوز برباعية نظيفة فى المباراة التى أقيمت أمس السبت على ملعب السلام.

وحذر البدرى اللاعبين من تجاوز أى لاعب ضد زميله خلال الفترة المقبلة، وأياً كانت نتيجة المباراة، مشدداً على أن تقييم اللاعبين مسئولية الجهاز الفنى وحده، وذلك بعد قيام حسام غالى بنهر أحمد حجازى بشدة بعد خطئه فى إحدى الكرات نهاية المباراة، الأمر الذى كاد يكلف الفريق استقباا هدف، الأمر الذى لم يروق للبدرى الذى قام بتوبيخ غالى من على الخطوط وطالبه بالهدوء وضبط النفس.

وأكد البدرى للاعبين ضرورة الحفاظ على مبادئ وتاصدر يد النادى الأهلى، التى تمنع حدوث شبه هذه الأمور، خاصة فى الأحداث التى تكون أمام الجماهير وعلى شاشات التليفزيون خلال المباريات.

المصدر : مصر ناين