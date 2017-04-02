اصدر ت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، إن دولة اليابان قدمت مساهمة مالية لدعم برنامج تلبية الاحتياجات الالان ة للأسر النازحة فى ليبيا.

وأعلنت البعثة عبر موقعها الرسمى ، إن المساهمة تبلغ 679.5 ألف دولار أمريكى .



وفى السياق ذاته، أوضح القائم بالأعمال بسفارة اليابان فى ليبيا تسوناكى ماتسودا، عن أمله فى أن تخفف هذه المساعدة من الضائقة التى يمرّ بها النازحون داخليا فى ليبيا.



وأضاف ماتسودا “ستستمر اليابان بقيامها بدور حاسم فى إيجاد حلول لمشاكل اللاجئين والمهاجرين فى ليبيا من خلال تعاونها الوثيق مع المجتمع الدولي”. وسوف يستلم 5 آلاف نازح داخلى (1200 أسرة) من خلال هذا البرنامج المستلزمات المطلوبة لتلبية متطلباتهم اليومية.

المصدر : مصر ناين