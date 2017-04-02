يعقد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مؤتمرا صحفيا، الأربعاء المقبل، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، بحضور رؤوساء مجالس إدارات مراكز الشباب للفرق الفائزة بالمراكز الأولى على جميع المحافظات، ومديرى مديريات الشباب والرياضة.

ويقام على هامش المؤتمر قرعة دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية فى نسخته الرابعة، وذلك عقب انتهاء دوريات مراكز الشباب فى جميع المحافظات، والتى شارك فيها 21 ألف لاعب شبه وا 598 مركز شباب من جميع محافظات الجمهورية.

يذكر أن دور الـ32 لدورى مراكز الشباب، والذى تجرى القرعة بشأنه بنظام خروج المغلوب، يشارك فيها 27 فريقا وهى الفرق الحاصلة على المركز الأول فى كل محافظة، بالإضافة إلى 5 فرق صاحبة المركز الثانى من محافظات السويس والجيزة وأسوان وبنى سويف والدقهلية.

المصدر : مصر ناين