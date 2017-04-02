أعلن مسئولو الإغاثة فى السويد اليوم الأحد إصابة 25 شخصا بجروح، وذلك فى حادث تحطم حافلة فى منتصف البلاد.



وذكرت شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية اليوم أن الحافلة كانت تحمل على متنها 60 شخصا وقت وقوع الحادث معظمهم من تلاميذ المدارس .



بدوره، اصدر المتحدث باسم خدمات الإنقاذ بيتر نيستدت إن الحادث وقع على الطريق السريع الرئيسى جنوب بلدة “سفيج” على بعد 430 كيلومترا شمال غرب العاصمة ستوكهولم، وأشار إلى أن بعض المصابين حالاتهم خطيرة.



ولم تتضح أسباب وقوع الحادث بعد، إلا أن بعض التقارير أفادت بوجود ثلوج متراكمة على هذا الطريق.

المصدر : مصر ناين