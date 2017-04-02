تمكن منتخب مصر للسيدات للكرة الشاطئية من الفوز على جنوب أفريقيا 2/0 فى مباراة قبل نهائى البطولة الأفريقية المقامة فى نادى 6 أكتوبر، وبذلك يصعد منتخب السيدات إلى المباراة النهائية للبطولة الأفريقية.

بينما يتقابل منتخب الرجال مع موزمبيق فى نصف النهائى، فيما كان قد تأهل كلا المنتخبان الرجال والسيدات إلى بطولة العالم 2017 بالصين بعدما حققوا المركز الأول فى المجموعة الأولى أمس لكل منهما وتأهلا لنصف النهائى.





المصدر : مصر ناين