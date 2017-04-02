تحتفل محافظة المنيا الأربعاء المقبل بـ”يوم اليتيم العربى”، وذلك بالتعاون مع أحد الجمعيات الخيرية بمسرح ديوان سنة المحافظة، وذلك فى إطار رسم البسمة على وجوه الأيتام من أبناء المحافظة ومنحهم الإحساس بأنهم بعض مهم داخل المجتمع يستحقون الرعاية والاهتمام .

واصدر بيان للمحافظة اليوم، إن اللواء نبيل منصور سكرتير سنة المحافظة عقد اجتماعا اليوم لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاحتفال واستعدادا للاحتفال بهذا اليوم، بحضور مصطفى عبد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة وسيد الشوربجى مدير فرع جمعية دار الأورمان ، وأعداد من مديرى الإدارات بالمحافظة .

وأكد السكرتير السنة على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى فى تنمية المجتمع، وخاصة الجمعيات الأهلية لرفع المعاناة عن كاهل الفقراء من الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة ومحدودى الدخل ورعاية حقوق الفقراء والمحتاجين والأولى بالرعاية.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مساعدات مالية لـ 25 عروسة من الفتيات اليتيمات بواقع 7 آلاف جنيه لكل عروسة، وتكريم 10 أمهات مثاليات و100 طفل يتيم من المتفوقين علمياً ورياضياً وحفظة القرآن الكريم، وسيتخلل الحفل بعض الفقرات الفنية من فرقة الفنون الشعبية الشوفة لقصر ثقافة المنيا .

وأظهر مدير الجمعية، أنه تم اختيار الحالات بعد إجراء كشف اجتماعى للحالات المستفيدة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى لبيان مدى احتياجهم وظروفهم المعيشية وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص .



استعدادات الاحتفال بيوم اليتيم



جتماع محافظة المنيا

المصدر : مصر ناين