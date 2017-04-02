يعقد الآن سنةر حسين، رئيس لجنة مسابقات الدورى الممتاز، وهانى رمزى، المدير الفنى لمنتخب المحليين، اجتماعاً بالإسكندرية للتنسيق للمرحلة المقبلة.

يحضر هانى رمزى مباراة الاتحاد السكندرى وطنطا التى تقام فى الثالثة عصرا باستاد برج العرب، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 للدورى الممتاز لمراقبة بعض اللاعبين.

وكان هانى رمزى قد طلب إقامة معسكرات خلال شهر إبريل ومايو المقبل وتوقف مسابقة الدورى الممتاز، لتجربة أعداد من الوجوه الجديد، وهو ما تحفظ عليه مسئولو لجنة المسابقات بداعى ضيق الوقت.

المصدر : مصر ناين