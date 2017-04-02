أصدر اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية ، خلال بيان له اليوم الأحد ،قراراً بتشكيل لجنة لفرز القمح المنتج محليا ،لموسم 2017 من مواقع الاستلام و التخزين الخاصة ،بكل من الشركة المصرية القابضة للصوامع ،و التخزين و الشركة السنةة للصوامع و التخزين، و الشركة القابضة للصناعات الغذائية ،و البنك الزراعى المصري، وتقوم اللجنة باستلام الكميات الخاصة بمحصول القمح من الموردين بشونها و صوامعها ،والتأكد أنها مستوفاة لجميع الشروط ،والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين و التجارة الداخلية،و تسليمها لشركات المطاحن.

وتُشكل اللجنة برئاسة مندوب من الهيئة السنةة للرقابة على الصادرات والواردات، وعضوية كلا من مندوبين عن مديرية التموين ،والتجارة الداخلية ،و مديرية الزراعة بالإسماعيلية ،وأمين الموقع التخزيني ،ومندوب الجمعية القبانية بأعمال الوزن .

وفى نفس السياق ،أصدر محافظ الاسماعيلية القرار رقم 250 لسنة 2017، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية لقرية نفيشة ،وعضوية كل منالباشمهندس محمود همام مشبه ا عن إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ،و مدير الإدارة الهندسية و مدير الإدارة القانونية، و مدير إدارة المقابر بمركز و مدينة الإسماعيلية ،و تختص اللجنة ،بدراسة و معاينة وضع الأرض المقام عليها مقابر المسلمين ،بكل من نفيشة القبلية و أبو عطوة، من خلال قرارات التخصيص و الخرائط و الكروكيات للمساحات الخاصة بهذه المقابر، وما تم بشأنها من موافقات بيئية و صحية ،وفقاً لقانون الجبانات ،و قانون البيئة و دراسة وضع المقابر ،التى تم إنشاءها لتحديد عما إذا كانت هذه المقابر تم إنشاؤها، دون سند أو تصريح من الوحدة المحلية المختصة ،وعما إذا كانت هناك تعديات من المواطنين على الأرض المخصصة لهذه المقابر من عدمه.

المصدر : مصر ناين