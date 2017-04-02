تبدأ اليوم فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، فى دورته الثانية بداية من الساعة الواحدة، بندوة عن الفنان الراحل كرم مطاوع الذى تحمل الدورة اسمه ويشارك فيها الفنانة سهير المرشدى وابنته الفنان حنان مطاوع والدكتور حسن عطية رئيس المهرجان القومى للمسرح المصرى، والدكتور الناقد المخرج عمرو دوارة، ويدير الندوة الناقد المسرحى محمد الروبى.

وفى الساعة الثانية سيكون ضيوف المهرجان على موعد لحفل بكرهء يجمع كل الوفود بحضور الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة بالمهرجان ويعقبها فى الثالثة والنصف ورشة مسرحية عن إعداد المشبه يديرها ويشرف عليها المخرج شادى سرور ويتزامن معها ندوة مهنية بعنوان “الفضاءات المفتوحة” يشارك فيها كل ضيوف المهرجان من المسرحيين العرب.

أما عروض اليوم المسرحية فستكون بداية من الساعة السادسة بالعرض المسرحى التونسى الكندى “الشفق” ويعقبه عرض مسرح روسى فى الساعة الثامنة بعنوان “الحب فى كوب ماء”.

المصدر : مصر ناين