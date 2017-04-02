قضت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار فادى عزيز، بحبس المنتج الفنى ممدوح شاهين 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه، وتعويض مدنى مؤقت قدره مليون جنيه وواحد، لاتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح الفنان خالد الصاوى، فى القضية المقيدة برقم 7425 سنة 2017.

كان الفنان خالد الصاوى أقام دعوى قضائية ضد المنتج الفنى ممدوح شاهين، اتهمه فيها بتحريره شيكات بدون رصيد، فى المقابل العمل معه فى مسلسلى “الصعلوك” و “هى ودافنشى”، والذى عرض فى رمضان الماضى، وذكر فى دعواه التى حملت رقم 7425 سنة 2017، أنه حاول التواصل مع المنتج من أجل سداد مستحقاته إلا أنه كان يتهرب منه ما دفعه لتحرير بلاغ ضده.

المصدر : مصر ناين