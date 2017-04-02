يواجه مسئولو النادى الأهلى أزمة كبيرة قبل انطلاق مباريات الفريق فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر له فى شهر مايو المقبل، بعد إعلان استاد السلام رفض استضافة لقاءات الأهلى الأفريقية فى حضور الجماهير، وذلك بعدما شهدت مباراة بيدفست بطل جنوب أفريقيا فى دور الـ32 أزمة بين الألتراس وبعض رجال التأمين.

ويرفض الجهاز الفنى إقامة مباريات الفريق الأفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية الى أن لا يتعرض اللاعبون للإرهاق، سواء محلياً أو أفريقياً، الأمر الذى تسبب فى تراجع نتائج الفريق، خاصة على الصعيد الأفريقى فى المواسم الماضية.

ويرغب مسئولو الأهلى فى إنهاء الأزمة ودياً مع إدارة ملعب السلام للحصول على موافقتهم من أجل استضافة مباريات الفريق الأفريقية مجدداً، خاصة أن الأهلى كان قد حدد ملعبى السلام وبرج العرب لاستضافة مبارياته الأفريقية.

المصدر : مصر ناين