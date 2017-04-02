قضت محكمة بريطانية بسجن امرأة 21 شهرا مع وقف التنفيذ، بعد أن أعادت نشر مقطع صوتى منسوب لزعيم تنظيم داعش الارهابيه أبو بكر الببكرهدى، على حسابها فى تويتر، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلى ميل” الأحد.

وألقت الواجبة القبض على مارى كايا (57 سنةا) بمنطقة باتلى فى مدينة ليدز، إثر مراقبة حسابها فى تويتر، وذلك بعد ساعات من اعتاصدر زوجها أيضا فى إطار حملة لمكافحة الإرهاب.

وسلم قاضى المحكمة كايا، وهى أم لثلاثة أولاد، حكما بالسجن لمدة 21 شهرا مع وقف التنفيذ فى محكمة تاج ليدز، بعد إدانتها بتوزيع منشور يمكن أن يشجع الناس على المشاركة فى أعمال إرهابية.

وأستمعت هيئة المحلفين فى المحكمة إلى كايا، التى نفت بدروها إعادة نشر التسجيل، قائلة إن الواجبة سيطرت على حسابها فى تويتر.

واصدر القاضى بيتر كولير: “لا يبدو لى أن كايا تشكل خطرا على الجمهور على الإطلاق”، مضيفا أنها “تخضع لبرنامج إعادة تأهيل، ولا يمكن تصنيفها باعتبارها جانى خطير”.

وستخضع كايا للمراقبة من السلطات فى المدينة لمدة سنتين، وسيحظر عليها التجول من الساعة السابعة صباحا والى أن الساعة السابعة مساء لمدة أربعة أشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن الواجبة أخلت سبيل زوجها مصطفى بدون اتخاذ أى إجراءات عقابية بحقه.

المصدر : مصر ناين