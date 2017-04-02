أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن العمل المشترك بين بلاده وبيلاروسيا سيساهم فى حل كل المشاكل والقضايا العالقة وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد، أن الرئيس بوتين بعث برقية تهنئة لنظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة حلول يوم توحيد شعوب روسيا وبيلاروسيا.



وثمن بوتين -فى برقية التهنئة- نتائج التعاون التكاملى فى المجالات السياسية والتجارية الاقتصادية والعلمية والفنية والإنسانية وغيرها، التى تحققت على مدى أكثر من عشرين سنةا.



وأشار الرئيس بوتين إلى أن الخبرة المتراكمة فى مجال العمل المشترك تساعد فى العثور على الحلول المناسبة لكل المشاكل والقضايا بما فى ذلك المعقدة منها.

المصدر : مصر ناين