نجحت جهود مؤسسات التأمين بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث الباجور بالمنوفية فى إعادة طفل لأسرته، قام عاطلان باختطافه من أمام منزله بشبرا الخمية وإخفائه فى مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وطلبا مبلغ مليون جنيه من والده كفديه فى المقابل إطلاق سراح الطفل، تم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دلت تحريات المباحث إلى أنه، تلقى العميد وائل صديق مأمور قسم اول شبرا الخيمة بلاغا من محمود سعيد، يفيد بقيام شخصين باختطاف نجله “عبد الله” 9 سنوات، وطلبا منه مبلغ مليون جنيه فدية لإطلاق سراحه، تم إخطار اللواء أنور سعيد مدير التأمين فتم تشكيل فريق كشف بإشراف اللواء علاء سليم مدير المباحث وقاده العميدان محمد الألفى رئيس مباحث المديرية وحسن زاوير رئيس فرع الكشف الجنائى بشبرا الخيمة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، “عمر ع ع” 21 سنة و”محمد أ ع” 19 سنة عاطلان، وتبين أنهما من محافظة المنوفية ويقيمان بالباجور.

جدير بالذكر، أنه تم التنسيق مع مباحث قسم الباجور، وقامت مأموريه شارك فيها النقيب محمد أبو سريع ومحمد سلام ومحمود النادى ضباط مباحث قسم أول شبرا الخمية، وتم مداهمة وكر المتهمين وألقى القبض عليهما، واعترفا بأن الطفل المختطف تم وضعه حوزة والد المتهم الأول فى منزله، وتم التوجه بالقوة وتحرير الطفل، وألقى القبض على والد المتهم الأول الذى اعترف أنه لم يكن يعلم بأن الطفل مخطوف، وتم تحرير محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين