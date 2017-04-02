أغلقت معظم محال الأسماك أبوابها، اليوم الأحد ، لليوم الثانى على التوالى بمدن محافظة كفر الشيخ ، وقام بفتح أعداد قليل منها فى ظل عدم إقبال المواطنين على شراء السمك ، وأعلن أعداد من الأهالى عدم شراء أسماك البورى لعمل الفسيخ والاكتفاء بشراء الرنجة قبل الاحتفال بشم النسيم أو الاكتفاء بالبيض والبصل والمش ، تجنباً للإستغلال وضمان عدم تعرضهم للتسممم فى ظل مخاوف من بيع الفسيخ الردئ بأقل الأسعار .

واصدر محمود عبدالوهاب ، بائع سمك فى حى الصولحة ، حرام ما يحدث فى كفر الشيخ ، مؤكدا أنه أغلق محله لعدم إقبال المواطنين على شراء السمك ، مشيراً إلى أنه لو كان يعمل فى مهنة أخرى وليس بائع سمك لأمتنع عن شراء السمك لارتفاع ثمنه، معلناً استياءه من ارتفاع سعره، مؤكداًُ أنه يجبر أسرته على أكل السمك بدلاً من تركه يعفن لعدم بيعه.

وأضافت أم أحمد، بائعة سمك، أنها أغلقت محلها لامتناع المواطنين شراء الأسماك لارتفاع سعرها، ولليوم الثانى لا تجد ما تبيعه من الأسماك، ولا تجد الفلوس التى تنفقها على أسرتها المكونة من 6 أفراد ، وتدعو التجار الكبار لخفض أسعار السمك رحمة بصغار التجار وبالمواطنين.

محال الأسماك خالية من الباعة ومن الأسماك بكفر الشيخ



ربة منزل تدعو للمقاطعة لمدة شهرين



محل اسماك مغلق



جانب من محال الأسماك المغلقة

المصدر : مصر ناين