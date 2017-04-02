أجلت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار شعبان الشامى، إعادة إجراءات محاكمة “الحسن الشاطر”، نجل نائب مرشد الالجماعة الأرهابية خيرت الشاطر، على ضوء الحكم الصادر ضده بالإعدام فى قضية “التخابر مع حماس” ، لجلسة 4 مايو لضم المفردات .

طلب المحاميان أسامة الحلو وعبد المنعم عبد المقصود ، اللقاء بالمتهم، مشيرين للمحكمة بأنه وبعد القبض عليه لم يلتقيا به.

وكان “الحسن الشاطر” ،قد القى القبض عليه يوم الخامس عشر من فبراير الماضى، داخل عقار سكنى بمدينة نصر، ويواجه “الحسن” بالإضافة للحكم الغيابى بالإعدام في قضية “التخابر”، اتهام آخر يتعلق بنشر دعايات تحريضية على موقع التواصل الاجتماعى”فيسبوك”.

المصدر : مصر ناين