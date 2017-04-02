تمكنت الادارة السنةة لواجبة تامين محور قناة السويس بالاشتراك مع ضباط مباحث ميناء بورسعيد من ضبط كمية من المستلزمات الطبية تقدر بالملايين مهربة داخل حاوية ببورسعيد.

تلقى اللواء محمد نادر فرحات مدير الإدارة السنةة لتأمين محور قناة السويس إخطارا من اللواء عبدالعزيز كمال مدير مباحث الادارةيفيد بورود معلومات لضباط الادارة وضباط موانى بورسعيد مفادها قيام شركة المجد للاستيراد والتصدير ومقرها شبرا الخيمة محافظة القليوبية ملك “نبوية . أ . م” باستيراد حاوية 40 قدم مشمولها “شبه ث عاكس” .

واضافت المعلومات بقيام مستورد الحاوية بإخفاء أصناف مخالفة لما ورد بالوثيقهات ومحظور دخولها للبلاد دون الحصول على موافقات مسبقة.

وعقب تقنين الاجراءات تشكلت لجنة تأمينية جمركية لفحص مشمول الحاوية بحضور المفوض من صاحب الحاوية، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 2.500.000 مليونى وخمسمائة ألف شكاكة اختبار سكر و244.520 مائتان أربعة وأربعون ألفا وخمسمائة وعشرون اختبار حمل و28.700 ثمانية وعشرون ألف وسبعمائة أنبوب مستلزمات قسطرة طبية.

تم التحفظ على الحاوية والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة السنةة لتتولى التحقيق.

احد الانواع المهربة



الحاوية المهرب بداخلها المستلزمات



جانب من الانواع المهربة



جانب من المضبوطات



جانب من المضبوطات



جانب من كراتين المضبوطات



ضبط الملايين من المستلزمات الطبية مهربة داخل حاوية ببورسعيد

المصدر : مصر ناين