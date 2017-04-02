أفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” أنه تم التوصل، اليوم السبت، إلى تسوية أوضاع 147 شخصا بموجب مرسوم العفو رقم 15 لسنة 2016، وأن الذين سويت أوضاعهم من بلدة تلبيسة ومدينة الرستن وقرية الحصن وأعداد من أحياء مدينة حمص وذلك بعد تسليم أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة وتعهدهم بعدم القيام بأى عمل يخل بتأمين الوطن.



وخرجت أمس من حى الوعر 50 حافلة وعلى متنها 836 مسلحا وبعض عائلاتهم باتجاه ريف إدلب الرافضين لاتفاق المصالحة وذلك وفق البرنامج المحدد لتنفيذ اتفاق المصالحة فى الحى تمهيداً لإخلائه من السلاح والمسلحين ورجوع جميع مؤسسات الدولة إليه.



ونص مرسوم العفو رقم 15 لسنة 2016 على الإعفاء من كامل العقوبة لكل من حمل السلاح أو حازه لأى سبب من الاسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الانظار متى بادر الى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أى من سلطات الضابطة العدلية.

المصدر : مصر ناين