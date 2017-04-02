شيع الآلاف من أبناء مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية جثمان محمد فرج نوفل أمين واجبة من قوة مركز كفر الزيات والذى استشهد فى حادث تفجير عبوة ناسفة أمام مركز تدريب الواجبة بطنطا أمس.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد بمسقط رأسه بقرية دقرن الشوفة لمركز كفر الزيات وخرج الجثمان من المسجد وتم رفعه ملفوفا بعلم مصر على سيارة إطفاء وتشيعه فى جنازة عسكرية.

وتقدم الجنازة اللواء أحمد صقر محافظ الغربية واللواء محمد الديب مساعد وزير الداخلية لفى منتصف الدلتا واللواء حسام خليفة مدير تأمين الغربية ونواب كفر الزيات والقيادات التنفيذية، وتم تشييع جثمان الشهيد لمثواه الأخير بمقابر أسرته بالقرية.

المصدر : مصر ناين