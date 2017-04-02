نظم مركز ضمان الجودة والاعتماد بكلية المنيا، زيارة محاكاة لكلية التمريض استعدادا لزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لزيارة الكلية، والمقرر لها يوم 9 إبريل المقبل بعد أن تقدمت الكلية للاعتماد خلال دورة ديسمبر الماضى.

واصدر الدكتور أحمد شوقى زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بكلية المنيا فى بيان اليوم، إنه تمت زيارة تنسيقية لرئيس لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأبدى خلالها بعص الملاحظات الواجب تنفيذها، كما قامت لجنة المحاكاة بالمراجعة على تنفيذ هذه الملاحظات إلى جانب قياس مدى استعداد الكلية للزيارة الميدانية ومدى استيفاء الأثنى عشر معيارا لمتطلبات الجودة بالكلية.

وبدأت الزيارة من العاشرة صباحًا الى أن الخامسة مساءاً، قام بها أعضاء مركز ضمان الجودة بعمل زيارة ميدانية لمبانى الكلية والمكاتب الادراية، والمدرجات والقاعات واستيفاء طفايات الحريق ومخارج الطوارئ، وكان فى استقبالهم مدير وحدة الجودة بالكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

ومن المقرر أن تستمر زيارات المحاكة الميدانية لمركز ضمان الجودة لكل من كليات التربية الصنف ية والرياضية، استعدادًا لاستقبال زيارة لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



استقبال الوافدين



بدء زيارات مركز المحاكاة



عمليات شرح اعمال المركز



مركز المحاكاة بكلية المنيا

المصدر : مصر ناين