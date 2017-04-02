تباشر نيابة قسم قنا، التحقيقات فى واقعة ضبط 7 آلاف و680 عبوة شامبو منتهية الصلاحية تم ضبطها خلال حملة تموينية قبل بيعها للمواطنين.

كان اللواء صلاح الدين حسان، مدير تأمين قنا، تلقى إخطارًا من العميد محمد هندى مدير المباحث، يفيد بتمكن قوة تأمينية من وحدة مباحث تموين قنا، برئاسة المقدم تامر الحفناوى، من ضبط مخزن أدوات غذائية، لإدارته بدون ترخيص، وعُثر بداخله على 7 آلاف و680 كيس “شامبو” منتهية الصلاحية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 4323 لسنة 2017، جنح قسم قنا، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

المصدر : مصر ناين