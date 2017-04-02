شهد مقر نقابة الزراعيين بمحافظة الوادى الجديد تكدسا كبيرا من شباب الخريجين من الجنسين للتقدم لأعداد من الوظائف التى تم الإعلان عنها مؤخرا ضمن جهاز الخدمة الوطنية الشوف للقوات المسحلة للحاصلين على بكالوريوس زراعة ودبلوم زراعى فى تخصصات الإنتاج الحيوانى والألبان والصناعات الغذائية، حيث توافد العشرات من شباب الخريجين على مقر النقابة لاستكمال الإجراءات اللازمة للتقدم لتلك الوظائف، وسداد رسوم العضوية المتاخرة بالنقابة أو استخراج الكارنيهات لمن لم يكن منضما غليها من قبل.

واصدر الباشمهندس صلاح خليفة نقيب الزراعيين بالوادى الجديد فى تصريح صحفى، إن نقابة الزراعيين بالمحافظة تستقبل الراغبين فى التقدم للوظائف التى تم الإعلان عنها، حيث يتم تقديم طلب باسم سكرتير سنة النقابة متضمنا كافة البيانات والأوراق الخاصة بالتقديم، وذلك فى إطار جهود النقابة لدعم شباب الخريجين من الحاصلين على المؤهلات الزراعية وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مؤكدا على أنه سيتم الإعلان عن موعد إجراء الفى المقابل ات الشخصية بعد فرز أوراق التقديم .

إقبال على وظائف النقابة



جانب من التكدس



تزايد الإقبال على الوظائف المعلن عنها



الخدمة الوطنية تعلن عن فرص عمل

المصدر : مصر ناين