قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، صرف مكافأة إجادة للاعبى الفريق لكرة القدم، عقب الفوز على الداخلية برباعية نظيفة أمس السبت، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 للدورى.

واصدر عبد الحفيظ إن اللاعبين قدموا أداء طيبا واستحقوا الفوز عن جدارة، وأن صرف مكافأة إجادة يأتى فى إطار تحفيز اللاعبين على الاستمرار فى المستوى المميز، خاصة أن المرحلة المقبلة تشهد ارتباطات قوية للفريق.

ويبدأ الأهلى اليوم الاستعداد لمباراة بتروجت الخميس المقبل فى الدورى، حيث سيخوض البدلاء ودية فى الرابعة عصرًا أمام منوف أحد أندية الدرجة الثالثة، فيما سيؤدى الأساسيون فى مباراة الداخلية مرانًا خفيفًا قبلها الودية بـ90 دقيقة.

المصدر : مصر ناين