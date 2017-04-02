أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بأن إدارة سجن نفحة الالكيان الصهيونى ى اعتدت بشكل وحشى مساء أمس على ثمانية أسرى، وذلك بعد اقتحامها لقسم 14 فى السجن.



وبينت الهيئة فى بيان، اليوم الأحد – أنه تم اقتحام القسم بأعداد كبيرة من عناصر القمع المدججين بكافة الأسلحة، وتمت الاعتداءات بطريقة عشوائية بقصد إلحاق الضرر بالأسرى، وفرض عليهم مجموعة من العقوبات.



ووجه رئيس الهيئة السنةة للشؤون المدنية، وعضو اللجنة المركزية لحركه قام بفتح حسين الشيخ، عدة رسائل للجهات الالكيان الصهيونى ية ذات العلاقة، محذرا فيها من مغبة استمرار مصلحة السجون فى التنكر لحقوق ومطالب الأسرى الإنسانية، ومن استمرارها فى ممارسة سياسة القمع والتضيق بحقهم.



واعتبر الشيخ أن هذه السياسات المتبعة، ستدفع المنطقة برمتها إلى منعطفات خطرة وغير محسوبة العواقب.



وتأتى هذه الرسائل فى ضوء ما آلت إليه أوضاع الأسرى الصعبة، والتى دفعتهم لاتخاذ قرار بالشروع فى الإضراب المفتوح عن الطسنة فى السابع عشر من الشهر الجارى فى السجون كافة.



ودعا الشيخ إلى قام بفتح حوار جدى مع قيادات الأسرى، للوصول إلى تفاهمات والاستجابة لمطالبهم، تحول دون إجبارهم على الدخول فى الإضراب المفتوح عن الطسنة.

المصدر : مصر ناين