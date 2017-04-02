أمرت نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار عبد الرحمن حسام رئيس النيابة، بحبس “أحمد.ا” الشهير بـ”فينو”، و”حسن.ك” الشهير بـ”الخضير”، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزتهما وعرضها على المعمل الكيماوى لفحصها.

كانت معلومات وردت للعقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، والرائد هانى الحسينى رئيس مباحث بولاق الدكرور، تفيد باتجار “أحمد.ا” شهرته “فينو” و”حسن.ك” وشهرته “الخضير” فى المواد المخدرة، وبالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهمين وضبطهما وبحوزتهما كيلو من مخدر “الأستروكس”، و1000 كيس فارغ معدة للتعبئة، وهاتف محمول، ومبلغ 4500 جنيه.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات لترويجها على عملائهما، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين