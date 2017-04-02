أدان الأمين السنة لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بشدة قرار سلطات الاحتلال الالكيان الصهيونى ى بالمصادقة على إنشاء مستوطنة استعمارية جديدة وبناء ألفى وحدة استيطانية .



وأكد العثيمين فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) – اليوم الأحد- أن كل المستوطنات الالكيان الصهيونى ية المقامة على دولة فلسطين المحتلة تعد غير شرعية بموجب القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لاسيما القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس التأمين الدولى بتاريخ 23 ديسمبر 2016م .



وأضاف العثيمين، أن سياسة بناء وتوسيع المستوطنات الالكيان الصهيونى ية عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، وتعكس إمعان الكيان الصهيونى فى سياساتها الرامية إلى تقويض رؤية حل الدولتين، داعياً مجلس التأمين الدولى إلى إنفاذ قراراته وممارسة دوره تجاه الانتهاكات الالكيان الصهيونى ية المتتالية، وإلزام الكيان الصهيونى ، السلطة القائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية بوصفها جريمة حرب يجب وقفها.

المصدر : مصر ناين