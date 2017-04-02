شهد كمال شلبي السكرتير السنة المساعد لمحافظة قنا ، توزيع بعض المساعدات العينية لـ 200 أسرة من مستحقي معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بمركزي قنا ودشنا وذلك بمركز الإغاثة بمنطقة المعنا بحضور حسين السيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي .

وأظهر وكيل وزارة التضامن الإجتماعي فى بيان له،إن ذلك جاء بناءاً علي توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، موضحا أن تلك المساعدات مقدمه من مؤسسة بن راشد وآل مكتوم الخيرية.

يأتى ذلك فى إطار حملة “قلوب رحيمة ” وقد تضمنت تلك المساعدات ” ملابس – بطاطين – مراوح كهربائية ” ، مضيفا أن المؤسسة تساعد أيضا في إقامة المشروعات متناهية الصغر للأسر الأولي بالرعاية .

المصدر : مصر ناين