يجتمع اليوم الأحد، المنتج محمد فوزى والمخرج محمد النقلى مع الموسيقار السورى رعد خلف، ليقدم الأخير تصوراته للموسيقى التصويرية المفترض تقديمها لمسلسل “الدولى”، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضانى المقبل، من بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وأحمد وفيق.

وتدور كواليس جلسة اليوم حول سماع بعض المقطوعات، التى قام بوضعها الموسيقار العراقى الكبير، بعدما قرأ حلقات “الدولى”، ليتم الاستقرار على شكل الموسيقى التصويرية المناسبة، التى يراها المخرج أولا ويتحمس لها المنتج ثانية.

واستغل المخرج محمد النقلى والمنتج محمد فوزى حصول أسرة العمل على إجازة يومين، لحضور جلسات عمل الموسيقى التصويرية، خاصة بعد المجهود الضخم الذى بذله صناع المسلسل بالكامل على مدار الأيام الماضية فى مدينة سفاجا، حيث استمر التصوير فيها على مدار 8 أيام كاملة.

ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثانى على التوالى بين الفنان باسم سمرة والمخرج محمد النقلى، بعدما قدم الاثنان معًا خلال الماراثون الرمضانى الماضى مسلسل “الكيف”، مع الفنانين أحمد رزق ولوسى وعفاف شعيب، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، كما يعد مسلسل “الدولى” التعاون الثانى بين الفنانة رانيا يوسف والفنان أحمد وفيق بعد مسلسل “أهل كايرو”، والعمل الثانى بين الفنان أحمد وفيق والمخرج محمد النقلى بعد مسلسل “سمارة”.

يذكر أن مسلسل “الدولى”، من بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وأحمد وفيق وأحمد قام بفتحى ومحمد نجاتى ومحسن منصور، وريم البارودى وسهر الصايغ وأحمد صيام وزكى فطين عبد الوهاب وشريف باهر ودنيا المصرى وحمدى الوزير وفراس سعيد والوجه الجديد أحمد النقلى، من تأليف ناصر عبد الرحمن، للمنتج محمد فوزى، والمخرج محمد النقلى.

المصدر : مصر ناين