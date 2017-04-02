قررت نيابة دار السلام بسوهاج، برئاسة إبراهيم محمد مدير النيابة، حبس تاجر مخدرات عقب ضبطه وبحوزته 80 طربة حشيش أثناء قيادته سيارة نقل، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت وردت معلومات أكدت صحتها التحريات للرائد كريم عبدالرحمن معاون أول مباحث مركز دار السلام، مفادها قيام أحد تجار المواد المخدرة بجلب كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وبإخطار اللواء مصطفى مقبل مدير تأمين سوهاج، أمر بسرعة تقنين الإجراءات، وضرورة ضبط المتهم حائزا للمواد المخدرة.

تم تشكيل فريق كشف أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وتم وضع خطة تأمينية محكمة برئاسة العقيد أحمد البيلى رئيس فرع كشف الشرق، وأوكل تنفيذها إلى النقيب كريم عبدالرحمن معاون أول مباحث المركز، والملازم أول إبراهيم عوض معاون المباحث، وتم إعداد أكمنه ثابته ومتحركة، وقفل المداخل والمخارج، وتتبع تحركات المتهم المتحرى عنه.

وأسفرت الجهود عن ضبط “محمد . خ . م . ع” 23 سنة، بدون عمل، يقيم بناحية البلابيش بحرى دائرة المركز، أثناء استقلاله السيارة رقم هـ ى ب 1623 “نقل” على الطريق الزراعى الشرقى بناحية أولاد يحيى دائرة المركز، وبتفتيش السيارة عثر على “80 ” طربة من مادة الحشيش المخدر داخل درج سرى أسفل صندوق السيارة تزن نحو 20 كيلو جرام، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.



النقيب كريم عبد الرحمن والمتهم والمضبوطات



النقيب كريم عبدالرحمن وقوة المباحث والمتهم والمضبوطات



مدير مباحث سوهاج ورئيس فرع التأمين السنة وضباط دار السلام

المصدر : مصر ناين