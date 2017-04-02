قررتالباشمهندسة ناديه عبده محافظ البحيرة ،إسناد مشروع مؤسسة الايتام للبنين بمنطقة بالابعادية الشوفة لمركز دمنهور من جمعية تنمية ورعاية الطفولة بدمنهور الى الجمعية الخيرية الاسلامية بالنخلة البحرية بأبو حمص .

واصدر بيان لمحافظة البحيرة اليوم ، إن هذا القرار جاء بناءا على قرار المحافظة بسحب ادارة بعض المشروعات من جمعية الهلال الأحمر بدمنهور واسناد ادارتها الى جمعية تنمية ورعاية الطفولة بالبحيرة ، وعلى مذكرة مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بشأن طلب تعديل اسناد مشروع مؤسسة البنين بالأبعادية .

المصدر : مصر ناين