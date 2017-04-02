إسناد مشروع مؤسسة الأيتام للبنين إلى الجمعية الخيرية بأبو حمص
قررتالباشمهندسة ناديه عبده محافظ البحيرة ،إسناد مشروع مؤسسة الايتام للبنين بمنطقة بالابعادية الشوفة لمركز دمنهور من جمعية تنمية ورعاية الطفولة بدمنهور الى الجمعية الخيرية الاسلامية بالنخلة البحرية بأبو حمص .
واصدر بيان لمحافظة البحيرة اليوم ، إن هذا القرار جاء بناءا على قرار المحافظة بسحب ادارة بعض المشروعات من جمعية الهلال الأحمر بدمنهور واسناد ادارتها الى جمعية تنمية ورعاية الطفولة بالبحيرة ، وعلى مذكرة مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بشأن طلب تعديل اسناد مشروع مؤسسة البنين بالأبعادية .
المصدر : مصر ناين
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